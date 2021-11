Pyongyang fustige la stratégie sud-coréenne « Vivre avec le COVID-19 »

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont dénoncé le plan sanitaire de la Corée du Sud pour le retour progressif à la vie normale, en y imputant l’aggravation de la pandémie.Selon le site de propagande « Ryomyong », le gouvernement sud-coréen a pris ce dispositif trop hâtivement ce qui aggrave les règles de distanciation sociale et engendre la perturbation sociale.L’hebdomadaire Tongil Sinbo, de son côté, a critiqué la démarche irresponsable de la Corée du Sud faisant craindre la pire propagation du virus.Alors que les échanges par voie terrestre entre Pyongyang et Pékin devraient reprendre à la suite de la réouverture des frontières, le régime nord-coréen souligne toujours le maintien de la vigilance aux habitants.Le journal officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun a quant à lui appelé, dans une chronique publiée hier, à élaborer les projets de prévention le plus minutieusement possible en présentant les exemples à suivre.Le mécanisme international COVAX Facility a alloué en mars dernier une partie des vaccins à fournir au royaume ermite, mais celui-ci refuse cette aide humanitaire en mettant en question le type de sérum et l’envergure de convoi.