Moon Jae-in, entre inquiétude par le rebond du COVID-19 et regret de sa politique immobilière

Photo : YONHAP News

Le président de la République a mené hier soir un débat télévisé national sur le plateau de la KBS pendant 100 minutes. Ce deuxième et très probablement dernier dialogue avec la population depuis un peu plus d’un an a été diffusé en direct dans l’ensemble du pays.« Il ne restent que six mois avant la fin de mon mandat, mais c’est un temps suffisant pour achever de nombreuses choses encore. Je ferais donc de mon mieux jusqu’à la fin de mes fonctions de président. » C’est par ces mots que le chef de l’Etat a entamé l’échange avec le panel populaire constitué de 300 citoyens sélectionnés en fonction de leur âge, sexe et lieu de résidence.Crise sanitaire oblige, de nombreuses questions concernaient les mesures de réponses à la pandémie et sur la vie quotidienne de la population.Au sujet des services médicaux publics insuffisants et les tâches trop chargées du corps hospitalier qui s’en suivent, le président Moon Jae-in a répondu que le gouvernement anticipait l’accroissement des nouvelles infections allant jusqu’à 10 000. Il s’est dit plutôt inquiet de la hausse accélérée des cas critiques, que le système médical du pays doit assurer. Et d’ajouter que dans le cas où leur nombre dépasse un certain seuil, des mesures d’urgence seront mises en place. Ou pire encore, le programme du retour progressif à la vie normale sera suspendu.Concernant les contaminations malgré la vaccination complète, il se voulait rassurant en jugeant que leur évolution pourrait être contrecarrée par la campagne de rappel.Le locataire de la Maison bleue a d’ailleurs confirmé qu’un contrat de préachat a été conclu pour s’assurer des doses pour 400 000 patients, dont les livraisons sont prévues en février prochain.Le numéro un sud-coréen est revenu sur la flambée des prix de l’immobilier considéré comme une débâcle de sa politique, ce qu’il regrette le plus. Il s’est ainsi engagé à faire de son mieux jusqu’à la fin de son mandat pour pallier à cette crise.Sur fond du scandale du développement foncier de Daejangdong, Moon Jae-in a également promis d’établir des mesures contre l’appropriation des profits exorbitants par des développeurs privés lors du projet foncier public-privé.