Les exportations du 3e trimestre ont grimpé de 26,5 %

Photo : YONHAP News

Les exportations entre juin et septembre derniers sont en hausse pour le quatrième trimestre consécutif. Elles se sont accrues de 26,5 % sur un an, atteignant leur plus haut niveau depuis 2008. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), cette embellie est due à la vente des semi-conducteurs et des produits pétroliers.Par région, l’île méridionale de Jeju a grimpé de 80,5 %, suivi de la province de Jeolla du Sud et celle de Gangwon. Elles ont notamment profité de l’augmentation des ventes de l’acier et des produits de la chimie lourde. En revanche, les villes de Daejeon et de Gwangju ont connu une baisse de 9,4 % et de 2 % à cause du recul des exportations d’automobiles.D’après un responsable du Kostat, les ventes à l’étranger du trimestre précédent ont bondi de 42,1 % en glissement annuel et le marché international continue à reprendre.Quant aux prix à la consommation, ils ont progressé de 2,6 % sur fond de flambée des cours de l’or noir. Séoul, Incheon et Busan ont enregistré une augmentation relativement moins importante grâce à la régression des frais des services publics.De son côté, le taux d’emploi national s’est élevé à 61,3 %, en hausse de 0,9 point sur un an, grâce notamment à l’embauche des jeunes dans la vingtaine et les quinquagénaires.A propos de la production minière et manufacturière, Sejong a connu la croissance la plus importante avec 13 %. Viennent ensuite la province de Gyeonggi et celle de Chungcheong du Nord.Enfin, pour ce qui est du secteur tertiaire, la production a gagné du terrain sur tout le territoire, en particulier à Incheon, à Busan et à Séoul.