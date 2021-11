Taxe foncière globale : le nombre de contribuables a augmenté de 280 000

Photo : YONHAP News

Cette année, 947 000 habitants doivent s’acquitter d’une taxe foncière globale de cinq mille 700 milliards de wons, soit 4,3 milliards d’euro. Le nombre de contribuables a progressé de 280 000 et le volume d’impôt de 3 900 milliards de wons ou 2,9 milliards d’euros sur un an.A en croire le ministère de l'Economie et des Finances, un peu moins de 90 % du montant concernent les personnes morales et les propriétaires de plusieurs appartements. En particulier, les citoyens qui possèdent trois logements ou plus et dont au moins deux se situent dans des zones de spéculation immobilière ont vu leur charge fortement alourdie.Parmi les foyers propriétaires d’un seul appartement, 132 000 doivent payer cet impôt, soit 12 000 de plus que l’an dernier. Leur proportion dans l’ensemble du montant à percevoir a reculé de 6,5 % à 3,5 %. L’allègement du critère de l’imposition est à l’origine de cette baisse. Désormais, seuls les logements d’une valeur de plus de 1,1 milliard de wons, l’équivalent de 820 000 euros sont concernés contre 900 millions de wons auparavant. La progression de 10 points du crédit d’impôt destiné aux personnes âgées y a également joué son rôle.D’autre part, 72,5 % des propriétaires d’un logement sont censés verser seulement 500 000 wons en moyenne, soit 374 euros.Les feuilles d’impôts sont envoyées à partir d’aujourd’hui, et le paiement doit se réaliser pendant les deux premières semaines du mois prochain.