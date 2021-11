Séoul réclame à Washington une négociation concernant les droits de douane sur l’acier

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a appelé les Etats-Unis à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais pour alléger les restrictions des exportations de l’acier. C’est le ministre délégué au commerce extérieur, Yeo Han-koo qui a fait cet appel, vendredi dernier, lors d'une réunion du comité conjoint de l'accord de libre-échange (ALE) Séoul-Washington où il s’est entretenu avec la représentante américaine au commerce (USTR) Katherine Tai.Selon l’officiel sud-coréen, en 2017, lors de la révision de l’ALE, les deux alliés avaient trouvé un terrain d’entente concernant l’article 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce qui stipule la réglementation du commerce extérieur. Depuis cet accord, la Corée du Sud était exemptée de droits de douane concernant l’exportation de l’acier pour un quota de 70 %.Pourtant, dans le contexte où le Japon et l’Union européenne, qui se sont vu appliqués 25 % de tarifs douaniers jusqu’à présent ont récemment ouvert ou conclu une négociation sur la dérégulation avec les Etats-unis. Cela devrait également relancer une discussion avec la Corée du Sud qui est en concurrence avec eux sur le marché.Yeo a souligné le fait que la demande pour les produits contenant de l’acier « made in Korea », estimé de haute qualité, est élevée dans le pays de l’oncle Sam, et que les entreprises manufacturières sud-coréennes ont multiplié leur investissement sur le sol américain.Par ailleurs, le ministre délégué sud-coréen n’a pas manqué d’ailleurs de revenir sur la demande de Washington aux firmes locales des données sur leur chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, en souhaitant qu’une telle mesure ne se reproduise plus.A l’issu de l'entrevue, les responsables du commerce des deux pays ont publié un communiqué commun visant à créer de nouvelles chaînes de discussion pour résoudre les enjeux actuels liés à la technologie de pointe et au secteur numérique, entre autres.