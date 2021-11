Photo : YONHAP News

La neige et les températures hivernales étaient au rendez-vous en ce début de semaine. Suwon et Séoul ont eu le droit à leurs flocons de neige avec respectivement 3 et 4°C dans la matinée. Le reste du pays n'a pas été épargne par la pluie. On a enregistré 8°C à Daegu, 11°C à Busan et à Jeju.Le ciel s'est très légèrement découvert dans l'après-midi sur l'ensemble du territoire. Des températures assez fraiches pour la moitie nord avec 6°C à Séoul et 9°C à Gangneung. Le sud était un peu mieux loti avec 10°C à Ulsan, 11°C à Busan et la maximale de 13°C pour Jeju .