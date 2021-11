Reprise des discussions entre Séoul et Tokyo sur fond de nouvelles querelles sur Dokdo

Photo : YONHAP News

Lee Sang-ryeol, directeur général du ministère sud-coréen des Affaires étrangères pour les affaires de l'Asie et du Pacifique, a reçu hier après-midi à Séoul son homologue japonais, Takehiro Funakoshi. L’occasion pour eux d’échanger sur différents sujets, y compris des enjeux diplomatiques sensibles.Tout d’abord, Lee a tenu à saluer l’assouplissement des conditions d’entrée au Japon pour les entrepreneurs et les étudiants sud-coréens, avant de souhaiter une augmentation progressive des échanges humains en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.Le diplomate sud-coréen est aussi revenu sur le travail forcé et l’esclavage sexuel perpétrés par l'armée impériale japonaise durant la Seconde guerre mondiale. En faisant état de la position de Séoul sur ces sujets sensibles, il a souligné la nécessité d’accélérer les discussions bilatérales en la matière. Il n’a pas manqué d’ailleurs de faire part des préoccupations de son gouvernement quant aux restrictions à l’exportation imposées par le Japon ainsi qu’au rejet des eaux usées de sa centrale de Fukushima dans l’océan.De son côté, Funakoshi a réaffirmé la position initiale de son gouvernement notamment à propos des îlots de Dokdo sur lesquels le couac des deux voisins a refait surface ces derniers temps.Par ailleurs, le diplomate japonais a rencontré le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk. Malgré la divergence de vue sur les faits historiques, ils ont discuté des moyens visant à incarner la dénucléarisation complète et l’instauration d’une paix durable dans la péninsule coréenne.