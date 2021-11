COVID-19 : record du nombre de patients dans un état critique

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, la Corée du Sud fait état de 2 699 nouvelles contaminations au COVID-19, soit 128 de moins que la veille. Cependant, ce chiffre est le plus élevé pour un bilan quotidien.Le plus inquiétant, c’est que 549 patients atteints de formes graves ont été signalées soit le nombre le plus important jamais observé dans le pays du Matin clair. Quant au nombre de personnes décédées, il a augmenté de 24 pour cumuler 3 328 avec un taux de létalité de 0,79 %.Constatant une aggravation générale des différents chiffres liés à l’épidémie depuis le lancement de la campagne « Vivre avec le COVID-19 », les autorités sanitaires ont rehaussé de deux crans leur évaluation des risques liés au coronavirus à l’échelle nationale. Elles qualifient, dorénavant, le niveau de risque de COVID-19 à Séoul et dans ses environs de « très élevé », à savoir le niveau maximal sur une échelle de 5.Parmi les 2 699 nouveaux cas, 2 058 ont été recensés dans la région métropolitaine : 1 160 à Séoul, 769 dans la province de Gyeonggi et 129 à Incheon. Cela représente 76,6 % des infections confirmées de ce mardi.Dans ce contexte, des discussions pourront débuter afin d’élaborer un plan d’urgence qui consiste à mettre entre parenthèses les dispositifs destinés à un retour progressif à la vie normale.Côté vaccination, 79 % de la population a achevé le schéma vaccinal complet et 82,4 % ont reçu leur première dose de sérum.