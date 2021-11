COVID-19 : nouvelles aides pour les petits commerces

Photo : YONHAP News

Une nouvelle conférence consacrée aux mesures d’urgence économiques s’est tenue aujourd’hui. L’occasion pour le vice-Premier ministre à l’économie, d’annoncer de nouvelles aides exceptionnelles pour les petits commerces soumis à des restrictions en raison de l'épidémie de coronavirus.Hong Nam-ki a plus particulièrement fait état des établissements qui n’en ont jamais bénéficié jusqu’ici, même s’ils ont subi les conséquences de ces mesures sanitaires. Il a alors précisé que le gouvernement leur accorderait des prêts spéciaux à un taux d’intérêt historiquement bas de 1 % par an, dont le montant peut atteindre jusqu’à 20 millions de wons, l’équivalent de 15 mille euros pour chaque enseigne.A cet effet, l’exécutif envisage de débloquer un total de 2 000 milliards de wons, soit environ 1,5 milliard d'euros. Cet argent viendra des recettes fiscales supplémentaires perçues par l’Etat cette année.Autre mesure annoncée. Il s’agit cette fois de baisser la facture d’électricité et la cotisation d’accidents du travail pour environ 940 000 commerces obligés de fermer ou ayant subi des restrictions d’horaires, et ce pour deux mois.Indépendamment de tout cela, l’exécutif a décidé de prolonger de six mois, jusqu’à juin 2022, la mesure d’abaissement de la taxe à la consommation imposée sur les voitures particulières afin de doper la consommation.