Hausse record de l’inflation anticipée depuis janvier 2017

Photo : YONHAP News

L’inflation anticipée a enregistré sa plus forte progression depuis quatre ans 11 mois, sur fond de renchérissement des cours du pétrole et des matières premières.Selon les données rendues publiques aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’inflation anticipée a augmenté de 0,3 point pour atteindre 2,7 %. Les trois éléments qui auront l’influence la plus forte sur l’augmentation des prix à la consommation sont les produits pétroliers (70,1 %), les produits agricoles, de l’élevage et de la pêche (39,6 %), ainsi que les frais pour les services d’utilité publique (27,4 %).Selon la BOK, la flambée des cours de l’or noir et des matières premières qui pèse lourd sur le moral des consommateurs, serait à l’origine de cette hausse inédite depuis janvier 2017. D’ailleurs, les prix à la consommation seraient en hausse constante face à la persistance des éléments inflationnistes.Quant à l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI), il a gagné 0,8 point en un mois pour s’élever à 107, 6. Cette embellie serait attribuable à l’allègement des mesures sanitaires favorables au retour à la normale.Pour rappel, si le CCSI dépasse le seuil des 100, cela signifie que les personnes optimistes sont plus nombreuses que les pessimistes au regard de leur situation financière pour les mois à venir.Ce résultat est obtenu compte tenu des six critères utilisés pour évaluer l’indice de confiance des consommateurs (CSI) comme la perspective de la condition de vie et celle liée aux revenus et dépenses des ménages.Parmi elles, la perspective de la condition de vie illustrant la perception des ménages sur la situation financière a perdu 1 point pour s’établir à 97. La banque centrale attribue cette baisse à la montée en flèche du coût de la vie.