Grammy Awards 2022 : BTS serait nominé dans la catégorie « Record of the Year »

Photo : YONHAP News

BTS continue d’écrire l’histoire de la k-pop. Devenu, hier, le premier groupe asiatique à décrocher le prix de l’artiste de l’année, soit le prix le plus convoité aux American Music Awards (AMA), le septuor sud-coréen pourrait également obtenir une nomination dans la catégorie « Record of the Year » avec « Butter » lors de la 64e édition des Grammy Awards.Ce pronostic a été avancé lundi par le magazine américain Forbes. Il a déjà également été partagé par Billboard, qui avait souligné dans son article publié la semaine dernière, que « Butter » avait occupé la première place de son classement « Hot 100 » durant dix semaines.A noter que « Record of the Year » fait partie du « General Field » qui compte quatre principales récompenses des Grammy Awards, comprenant « Album of the Year », « Song of the Year » et « Best New Artist ».Toujours d’après Forbes, « Butter », le deuxième single des Bangtan Boys intégralement chanté en anglais et sorti le 21 mai dernier, pourrait également être nominé dans la catégorie « Song of the Year » lors de la plus prestigieuse cérémonie de récompenses musicales au monde.Les nominés aux prochains Grammy Awards seront dévoilées demain et la cérémonie se tiendra le 31 janvier 2022 au Staples Center de Los Angeles.