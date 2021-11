Réactions en nombre de la classe politique suite à la disparition de Chun Doo-hwan

Photo : YONHAP News

Le décès de l’ancien général-président Chun Doo-hwan a fait réagir la classe politique.Tout d’abord, Lee Jae-myung, investi candidat du Minjoo à la présidentielle de mars, a notamment évoqué le fait que l’ex-dirigeant était l’auteur de la trahison et du massacre, les qualifiant de crime impardonnable. L’ex-gouverneur du Gyeonggi a également regretté que Chun n’ait pas présenté ses excuses au peuple et de ne pas s’être repenti de son vivant. Il a ajouté ne pas avoir l’intention, pour le moment, de se recueillir devant sa chapelle ardente.Même tonalité dans la réaction du porte-parole du groupe parlementaire de cette formation au pouvoir. Cho Oh-seop a martelé que ses obsèques ne devraient pas être organisées de manière officielle.De son côté, Yoon Seok-youl, prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP) pour la course à la Maison bleue, a rendu hommage à l’ex-numéro un sud-coréen et présenté aussi ses condoléances à sa famille. Pour rappel, pendant sa campagne à la primaire de la principale force de l’opposition, l’ancien procureur général était un temps sous le feu des critiques en raison d’une remarque considérée comme un éloge du leadership de Chun. Cette fois, Yoon a fait preuve de prudence et n’a fait qu’un simple état de la politique du défunt.Le patron du groupe parlementaire du PPP Kim Ki-hyun, lui, a regretté le décès de l’ex-dictateur.Sim Sang-jung, candidate du Parti de la justice, une petite formation progressiste, à la prochaine présidentielle, s’en est prise à Chun pour ne pas avoir présenté ses excuses avant sa mort, ni éclairci la vérité sur celui qui ordonna le tir sur les civils lors de la manifestation de Gwangju de 1980 pour la démocratisation.Quant à la Cheongwadae, elle a présenté ses condoléances à la famille du défunt via sa porte-parole. Park Kyung-mee en a fait part au cours d’un briefing cet après-midi. Elle a aussi ajouté regretter que l’ex-président Chun n’ait ni éclairci la vérité ni présenté ses excuses sincères.