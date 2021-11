Photo : YONHAP News

Sans surprise, les associations concernées par le mouvement de Gwangju n’ont pas tardé, elles non plus, à réagir à la disparition de Chun Doo-hwan.Trois d’entre elles, celles des familles des victimes du massacre, et la fondation pour la mémoire du soulèvement ont tenu aujourd’hui une conférence de presse d’urgence. Leurs représentants ont affirmé que si le dictateur était décédé, il resterait un criminel et que la vérité sur la répression sanglante ne pouvait être enterrée.Dans le même temps, ils se sont engagés à établir la justice en demandant une nouvelle fois aux auteurs du massacre de reconnaitre leur responsabilité et d’éclaircir le crime commis par Chun.