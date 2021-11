Sommet à Séoul entre les présidents sud-coréen et costaricain

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a reçu aujourd’hui son homologue costaricain Carlos Alvarado Quesada, actuellement en visite d’Etat en Corée du Sud.Au cours de leur sommet qui s’est tenu en amont du 60e anniversaire, l’année prochaine, de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs pays, les deux dirigeants ont fait le point sur ces six décennies de coopération bilatérale. L’occasion également d’aborder un partenariat global.Par ailleurs, ils ont aussi affiché leur convergence sur l’importance d’une croissance numérique et respectueuse de l’environnement pour la reprise économique post-COVID. Les deux chefs d’Etat ont d’emblée décidé de développer le partenariat Séoul-San José en associant le plan de relance sud-coréen dit « New Deal à la coréenne » à la politique économique du pays d’Amérique centrale. Avec comme axe principal la numérisation, la décarbonisation et la décentralisation.Le leader du Costa Rica a alors souhaité approfondir la coopération dans les domaines où le pays du Matin clair excelle. Il s’agit notamment de l’innovation scientifique et technologique, de l’industrie aérospatiale et de la batterie à hydrogène.En retour, le locataire de la Cheongwadae l’a exhorté à faire en sorte que les entreprises sud-coréennes participent aux différents projets de construction des infrastructures digitales et environnementales, menés par le gouvernement de San José.Moon et Quesada se sont aussi mis d’accord pour être en première ligne dans la lutte internationale contre la crise climatique. Ils ont adopté une déclaration commune faisant état des moyens concrets de coopération entre les deux nations.En marge de leur tête-à-tête, les deux parties ont aussi conclu plusieurs protocoles d’accord renforçant leur collaboration notamment dans les filières des sciences, des technologies et de l’environnement.