Photo : YONHAP News

Ce matin, les habitants du pays du Matin clair ont ressorti leurs manteaux chauds. Des températures froides ont été ressenties sur tout le territoire, avec -1°C à Daejeon, -3°C à Andong et Suwon et la minimale pour Séoul avec -4°C. L'après-midi est resté assez frais sur la moitié nord. Le sud, avec Busan, Yeosu et Jeju ont eu le privilège de voir le mercure dépasser les 10°C.Le ciel était un peu plus dégagé qu'hier sur l'ensemble du territoire, avec néanmoins quelques précipitations dans les parties sud-ouest et centrale du pays.