Séoul rejoint l’initiative américaine de relâcher les réserves stratégiques de pétrole

Photo : YONHAP News

C’est une initiative inédite. Les Etats-Unis ont annoncé hier qu’ils allaient puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole (RSP) afin de tenter de faire baisser les prix de l’or noir, en forte augmentation.Il s’agit, de fait, d’utiliser un total de 50 millions de barils : 18 millions dans le cadre de ventes directes déjà avalisées par le Congrès et 32 millions sous forme d’un échange. L’opération se fera sur les prochains mois.Cinq autres pays : la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l’Inde et le Royaume-Uni, ont eux aussi annoncé qu’ils rejoindraient cette initiative.L’administration américaine a pris une telle décision face au rejet de sa demande aux principaux pays producteurs de pétrole. Elle les a exhortés, à plusieurs reprises, à augmenter leur production, en vain. De quoi amener le président américain Joe Biden à persuader son homologue chinois Xi Jinping de libérer une partie des réserves de son pays, lors de leur récent sommet virtuel.« Cette action coordonnée nous aidera à faire face au manque d’approvisionnement, ce qui contribue à son tour à faire baisser les prix », a déclaré l’hôte de la Maison blanche.Par le passé, les USA avaient pris les mesures identiques à trois reprises. La dernière en date remonte à 2011, lorsqu’a éclaté la révolution en Libye, pays membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).En annonçant hier sa participation à l’initiative américaine, le gouvernement de Séoul a justifié sa décision par la nécessité de faire front commun face à la flambée du cours du baril, ainsi que par l’alliance avec Washington. Et d’ajouter que la quantité des réserves à relâcher et la date seront déterminées après consultations avec le bord américain.Pourtant, il paraît encore difficile de s’attendre à la baisse des prix de l’essence. L'OPEP+, mécontente de l’alliance des six Etats gros consommateurs, a laissé entendre qu’elle pourrait revoir son projet d’augmenter sa production.En effet, hier, le marché a à peine réagi. A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour la livraison en janvier a gagné 2,3 % par rapport à la veille et est dorénavant à 78,50 dollars.