Samsung Electronics construira sa nouvelle usine de semi-conducteur aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a choisi Taylor au Texas comme site de sa nouvelle usine de semi-conducteur aux Etats-Unis. Cette décision est intervenue six mois après l’annonce de son plan de construction.Les travaux seront lancés au premier semestre de l’année prochaine pour commencer l’opération au deuxième semestre 2024. Ce projet nécessite un budget de 17 milliards de dollars, un montant record que le géant de l’électronique sud-coréen n’a jamais investi sur le sol américain.La nouvelle chaîne de production sera dotée d’un procédé de fonderie de pointe, afin de fabriquer des puces logiques de différents secteurs dont le réseau 5G, le calcul intensif ou encore l’intelligence artificielle (IA).Cette année marque le 25e anniversaire de la percée dans le secteur américain de Samsung Electronics et cette initiative ouvrira la voie à son nouvel avenir.Quels sont alors les points forts de cet emplacement à Taylor ? Tout d’abord le nouveau site étant situé seulement à 25 km de l’usine d’Austin, le conglomérat sud-coréen pourra exploiter les infrastructures qui existent déjà pour l’approvisionnement en eau et en électricité.De plus, comme le Texas abrite diverses entreprises dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des universités prestigieuses, il sera plus facile de trouver de futurs clients et des travailleurs. Samsung s’attend à contribuer à la formation de la main d’œuvre de la communauté locale à travers un don régulier et un système de stage. La ville de Taylor, de son côté, avait promis des avantages importants pour attirer les investissements.Le nouveau site de fabrication devrait jouer un rôle prépondérant pour accomplir la « vision 2030 du puce électronique » de l’entreprise, avec également l’usine 3 de Pyeongtaek, en Corée du Sud qui est actuellement en construction.