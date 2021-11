Photo : YONHAP News

Nouvel épisode de grippe aviaire. On connaît maintenant le résultat de l’enquête épidémiologique sur le cas suspect signalé dans un élevage de canards située à Damyang, dans le sud-ouest du territoire.Il s’agit bel et bien du virus de type H5N1 hautement pathogène. C’est donc le huitième cas de cette épizootie confirmé dans des basses-cours sud-coréennes depuis le début de l’automne.Les autorités sanitaires ont assuré avoir aussitôt dépêché sur place une équipe après la suspicion d’un nouveau cas. Un abattage préventif des volailles a été mené et l’accès à la ferme contrôlé.