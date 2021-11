Netflix : « Hellbound » domine le classement

Photo : YONHAP News

La série sud-coréenne « Hellbound », sortie vendredi dernier, a pris la tête du classement des feuilletons non anglophones de Netflix. La semaine dernière, elle a été visionnée pendant 4,3 millions d’heures, détrônant ainsi la deuxième saison de « The Queen of Flow », sa concurrente colombienne. « Hellbound » figure dans le Top 10 des dramas les plus populaires dans 71 pays.Cette dernière œuvre du réalisateur Yeon Sang-ho, inspiré d’un webtoon sud-coréen, une BD en ligne, décrit une histoire surnaturelle où les créatures mystérieuses condamnent certains individus à l'enfer.Quant à « Squid Game » qui a eu un succès colossal, a été relégué au troisième rang. Et dans le palmarès des dix œuvres les plus regardées sur la plateforme américaine, on y retrouve encore deux autres séries sud-coréennes, « The King's Affection » et « Hometown Cha-Cha-Cha ».