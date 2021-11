La natalité sud-coréenne toujours en berne

Photo : YONHAP News

Nouveau chiffre inquiétant sur la baisse constante de la natalité. A en croire les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), seules 21 920 naissances ont été recensées en septembre, soit une baisse de 6,7 % en un an. Jamais, la Corée du Sud n’a enregistré aussi peu de naissances pour un mois de septembre depuis qu’elle a commencé à collecter les données sur le sujet en 1981.A noter aussi que le nombre de nouveau-nés a donc reculé pour le 70e mois consécutif.Avec un taux de 0,82 enfant par femme au troisième trimestre, les sud-Coréennes ont eu 0,02 enfant de moins que pendant la même période l’an dernier.Quant au nombre de décès, il a progressé de 5 % sur un an pour s’établir à 25 566. Soit le total le plus haut pour un mois de septembre depuis 11 ans. Le Kostat explique cela par la hausse de 5 % des plus de 65 ans sur cette période.Le solde naturel, autrement dit la différence entre les naissances et les décès, était donc négatif avec -3 646 personnes en septembre. La décroissance a donc continué et ce pour le 23e mois d’affilée.En ce qui concerne le nombre de mariages et de divorces, il a régressé de 10,4 % et de 12,4 % respectivement en glissement annuel.