COVID-19 : les indicateurs sanitaires repartent à la hausse

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 a progressé de quelque 1 400 cas sur une journée. De plus, un premier pic quotidien de décès liés au coronavivus a été enregistré en quatre mois. Les indicateurs sanitaires n’en finissent pas de s’aggraver.Même constat du côté des patients victimes de formes graves. Leur nombre a augmenté de 37, par rapport à la veille, pour totaliser désormais 586 individus. Le gouvernement avait précédemment assuré qu’il pourrait gérer la situation de manière stable, si ce chiffre restait inférieur à 500.A l’origine, l’exécutif devait commencer, la semaine prochaine, une évaluation de la première étape d’un retour progressif à la vie normale, lancée le 1er novembre dernier, avant de mettre en place les mesures allégées à compter du 13 décembre pour sa deuxième phase.Pourtant, ce passage semble devenir difficile en raison de la forte hausse des patients dans un état grave et critique.Le Premier ministre n’a pas caché son inquiétude. Lors d’une nouvelle réunion du centre de gestion de crise, aujourd’hui, Kim Boo-kyum a affirmé que la situation était plus grave que prévu, au point qu’il faudrait envisager un plan d’urgence, à tout moment, dans la région métropolitaine de Séoul. Il a d’emblée demandé aux autorités sanitaires de renforcer la capacité à apporter une réponse médicale appropriée.Celles-ci ont aussitôt décidé d’augmenter en particulier le nombre de lits disponibles en soins intensifs. Pour cela, elles envisagent d’amener les patients hospitalisés à quitter l’établissement ou à se faire transférer dans un hôpital de taille inférieure, dès que leur état le permettra. Elles projettent en même temps d’élargir le traitement par anticorps.