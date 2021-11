Présidentielle 2022 : Yoon Seok-youl en tête d’un nouveau sondage devant Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Les sondages sur la présidentielle de mars prochain se multiplient. Un d’entre eux, dont le résultat a été publié aujourd’hui, place Yoon Seok-youl devant Lee Jae-myung.Selon ce baromètre, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, est cette fois crédité de 44,1 % des intentions de vote, contre 37 % pour son rival le plus sérieux, celui du Minjoo, le parti présidentiel. Un écart qui s’est légèrement resserré passant à 7,1 points, contre 9,8 points il y a deux semaines.Loin derrière eux, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple et Sim Sang-jung du Parti de la justice sont au coude-à-coude avec 4 % et 3,8 % respectivement. Quant à Kim Dong-yeon du mouvement « la Nouvelle vague », il collecte seulement 1,1 %.Dans l’hypothèse d’un duel Yoon-Lee, le premier est donné vainqueur. Il a recueilli 48,9 % des intentions de vote, le second 39,3 %.Le sondage a été réalisé, lundi et mardi, par l’institut Realmeter pour la chaîne de télévision d’informations en continu, YTN. Un échantillon de 1 011 hommes et femmes de plus de 18 ans a été sondé par téléphone. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur d’environ 3,1 points.