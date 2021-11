Le nouveau système scolaire se dévoile

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Education a dévoilé ce matin le nouveau programme des établissements scolaires. Pour préparer les lycéens au système de crédits qui sera mis en place en 2025, un vent nouveau soufflera également sur l’école primaire et le collège.A l’école élémentaire tout d'abord, les élèves pourront choisir des matières facultatives à partir de 2024. Diverses disciplines seront développées dans ce cadre et seront menées de façon autonome. En particulier, « La vie joyeuse» composée de la musique, de l’art et du sport, et enseignée aux CP et CE1 sera élargie à 128 heures contre 80 heures actuellement. Ce pour inciter les enfants à faire plus d’activités physiques et des jeux en plein air.En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le système de semestre libre qui, aujourd’hui, compte 170 heures sera réduit à 102 heures. Il s’agit d’un dispositif permettant aux élèves en première année du collège de trouver leurs aptitudes et de découvrir leurs potentielles carrières, sans aller en cours. A la place, ceux en troisième année passeront le deuxième semestre en lien avec leur orientation professionnelle.Au lycée, sous le nouveau système de crédit, le semestre deviendra plus court pour 16 semaines contre 17, actuellement. Un crédit représente 50 minutes de cours par semaine pendant cette période. A partir de 2023, le nombre de crédits totaux reculera à 192 contre 204, aujourd’hui. Ce modèle est constitué de quatre crédits de base, 84 crédits obligatoires et 90 crédits sélectifs.Le ministère a révisé le système dans l’objectif de promouvoir les compétences des élèves afin de s’adapter aux futurs changements tels que la transition numérique, le réchauffement climatique ou encore le dépeuplement.