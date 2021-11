Présidentielle 2022 : les candidats du Minjoo et du PPP préparent leur future campagne

Photo : YONHAP News

La précampagne des candidats des deux principaux partis du pays dans la course à la Cheongwadae se pousuit.Aujourd’hui, Lee Jae-myung a pris part à une réunion organisée par sa formation, le Minjoo, au pouvoir, en vue de se pencher sur l’établissement des législations visant à améliorer le quotidien des sud-Coréens. Certaines d’entre elles portent sur les promesses électorales de celui qui brigue la succession de Moon Jae-in à la Maison bleue. Il s’agit, entre autres, de récupérer une partie des profits générés grâce à d’importants projets de promotion immobilière.Lee s’active dans le même temps pour restructurer son comité de campagne. Dans ce cadre, une équipe, composée de jeunes, a été formée aujourd’hui.Dans le camp d’en face, Yoon Seok-youl peine toujours à composer le sien. En cause, l’interminable bras de fer engagé entre le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et l’ex-patron intérimaire de cette première force de l’opposition, Kim Chong-in. En effet, Kim continue d’entretenir le flou sur sa participation, mettant en cause la présence de certaines figures que Yoon espère retenir dans son dispositif.