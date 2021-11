Politico : dernière étape des négociations Séoul-Washington sur le texte de la fin officielle de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Les concertations sud-coréano-américaines sur le texte de la déclaration de la fin officielle de la guerre de Corée sont entrées dans leur dernière phase. Elles se heurtent néanmoins à une divergence sur le terme « dénucléarisation ». C’est ce qu’a rapporté mardi le site d’informations américain Politico, citant deux sources bien informées du dossier.D’après ce média digital, le gouvernement de Séoul, en exercice, veut réchauffer ses relations avec la Corée du Nord et examine la possibilité de clore officiellement le conflit fratricide de 1950-1953 comme première étape vers cet objectif. Et d’ajouter que l’administration Biden négocie le texte en question dans le cadre de la coordination avec ses alliés avant de renouer l’éventuel dialogue avec Pyongyang.A en croire une des deux sources citées par le site, il est difficile d’utiliser dans le texte une formule pouvant conduire le régime de Kim Jong-un à accepter la proposition ou, au moins, à ne pas l’ignorer.Politico, lui, estime que si Séoul et Washington pourront facilement trouver une entente sur une telle formule, la question est de savoir s’il est possible d’amener les quatre pays concernés - les deux Corées, la Chine et les Etats-Unis - à signer le document mettant, enfin, un terme à la guerre.Le site indique également que le mandat du président sud-coréen Moon Jae-in expirera en mai prochain et qu’une incertitude plane quant à son successeur de continuer ou non sur ce dossier sensible.