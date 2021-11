COVID-19 : le Comité de soutien public-privé pour le retour à la normale préconise « des mesures préventives anticipées »

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud fait état de 3 938 nouvelles contaminations dont près de 80 % recensées dans la région métropolitaine de Séoul.Plus grave, le nombre de patients atteints de formes graves de la maladie a dépassé la barre des 600 pour la première fois, pour atteindre 612, soit en progression de 26 par rapport à la veille. On a également déploré 39 décès supplémentaires.Dans ce contexte, le Comité de soutien pour le retour à la vie normale a convoqué sa 4e réunion. A cette occasion, les participants sont convenus de la nécessité de mesures préventives anticipées pour poursuivre le processus du retour à la vie normale. Ainsi, les experts du comité ont préconisé la réduction du nombre de personnes non vaccinées autorisées à des rassemblements privés. Enfin, ils ont plaidé pour une plus large coopération publique-privée pour garantir la mise en œuvre des dispositifs sanitaires.De son côté, le ministre de la Santé et du Bien-être, Kwon Deok-chul, a affiché sa préoccupation notamment quant à la pénurie de lits dans les hôpitaux. Ainsi le ministère a décidé d’augmenter les soins à domicile, les lits disponibles dans les hôpitaux et le contrôle sanitaire.Côté vaccination, 79,3 % de la population ont accompli le schéma vaccinal et 82,5 % ont reçu leur première dose de sérum.