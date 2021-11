Inauguration d’une nouvelle centrale solaire flottante sur le barrage de Hapcheon

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se dote désormais de la dixième plus grande centrale photovoltaïque flottante au monde. Il s’agit d’un nouveau dispositif construit sur le parc solaire du barrage de Hapcheon, situé dans le sud-est du territoire. Son exploitation commerciale a débuté en 2012, une première mondiale.Les nouveaux panneaux sont capables de produire 41 mégawatts et d’alimenter quelque 20 000 foyers chaque année. Ils permettront aussi de réduire les émissions de 26 000 tonnes de gaz à effet de serre par an.La nouvelle centrale est entrée en service hier. Une cérémonie d’inauguration a été organisée en présence de Moon Jae-in. Lors de sa prise de parole, le président de la République a affirmé qu’une attention particulière était portée dorénavant sur l’énergie solaire considérée comme la plus importante source d’énergies renouvelables.Le chef de l’Etat a aussi détaillé que le potentiel du parc sud-coréen était estimé à 9,4 GW, l’équivalent de la production d’électricité de neuf centrales nucléaires. Et de souligner que le solaire flottant peut ouvrir des nouvelles opportunités pour la transition vers les énergies renouvelables et aidera aussi à atteindre la neutralité carbone prévue en 2050. Son gouvernement espère porter jusqu’à 70 % la part des nouvelles énergies propres d’ici cette échéance.