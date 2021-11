Kim Boo-kyum présent lors du 13e sommet de l’ASEM

Photo : YONHAP News

Après deux reports en raison de l’épidémie de coronavirus, le 13e sommet du dialogue Asie-Europe (ASEM) se tient finalement par vidéoconférence, entre aujourd’hui et demain.La Corée du Sud y est représentée par son Premier ministre Kim Boo-kyum. Cet après-midi, il doit prendre part à la cérémonie d’ouverture durant laquelle son homologue du Cambodge, pays qui assure la présidence tournante, prononcera son allocution.Demain, le chef du gouvernement sud-coréen s’exprimera lors de la seconde session plénière consacrée à la résilience post-COVID et au développement socio-économique. A cette occasion, il fera part de la volonté de Séoul de rejoindre les efforts pour faire face aux défis mondiaux comme la crise climatique et la distribution équitable des vaccins anti-COVID.Lors de la réunion suivante, Kim présentera le processus de paix dans la péninsule, mené par son gouvernement, et exhortera les dirigeants des pays de l’ASEM à apporter leur coopération afin que la Corée du Nord revienne au plus vite à la table des négociations.Le dialogue Asie-Europe a été créé en 1996 en vue de consolider les relations entre les deux continents. Il compte un total de 53 membres : 21 pays d’Asie, 30 Etats d’Europe, l’Union européenne et l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean).