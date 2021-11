Coup d’envoi du « Seoul Mobility Show 2021 »

Photo : YONHAP News

Le « Seoul Mobility Show 2021 » débute aujourd’hui au parc des expositions Kintex situé au nord de Séoul, avec la journée des médias. Ce plus grand salon international de l’automobile de Corée du Sud ouvrira ses portes au public dès demain, et ce pour une durée de dix jours.Plusieurs constructeurs s'y efforceront de faire oublier les difficultés du secteur grâce à une volée de nouveaux modèles.Le premier groupe automobile sud-coréen Hyundai Motor a conçu un stand de conception futuriste, de plus de 2 700 mètres carrés, pour mieux mettre en valeur ses modèles inédits. Parmi eux, le SUV Ioniq 5 sans conducteur. Sa filiale Kia, elle, met en avant, sur une surface de 2 200 mètres carrés, un total de 11 modèles, dont leur gamme de véhicules électriques hybrides.Les entités locales des groupes allemands comme Mercedes-Benz, BMW et Audi profitent de ce rendez-vous majeur en Corée du Sud pour dévoiler leur nouvelle ligne électrique.