Wianbu : Chung Eui-yong fustige toute tentative révisionniste destinée à déformer l’Histoire

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé, aujourd’hui, qu’il ressentait une lourde responsabilité à l’issue de son dernier entretien en mars avec Lee Yong-su, ancienne victime de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale nipponne pendant la Seconde guerre mondiale.Chung Eui-yong est revenu sur cet événement lors de son message vidéo diffusé à l’occasion de la 3e Conférence internationale de la paix avec les femmes, tenue aujourd’hui à Séoul. Il a notamment qualifié d’« immorale » toute tentative révisionniste ou de déni de la part de l’auteur de ce crime, souhaitant gagner du temps afin faire oublier ses actes barbares et attendant la mort de toutes les rescapées de l’exaction.Dans la foulée, le chef de la diplomatie a souligné la nécessité de résoudre ce dossier en se mettant à la place des victimes.Chung a également manifesté sa préoccupation quant à la situation des femmes en Afghanistan et en Birmanie, en déplorant le recul des droits de celles-ci dans ces pays en raison de l’accroissement des risques de violations sexuelles à leur encontre.Même son de cloche chez la haute commissaire des droits de l’Homme des Nations unies, Michelle Bachelet, qui a appelé, dans son allocution, à la protection des femmes et des enfants, en particulier, issus des peuples minoritaires.