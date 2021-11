Le NSC souhaite élargir les visites guidées à Panmunjom suivant « le retour progressif à la vie normale »

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a tenu, hier, une réunion de la commission permanente du Conseil de sécurité nationale (NSC). Sous la direction du conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Suh Hoon, la situation de la péninsule coréenne et des régions qui l’entourent a été examinée.Les participants se sont intéressés notamment aux visites guidées en groupe dans le village de la trêve de Panmunjom situé à cheval sur la frontière intercoréenne. Ces visites sont censées reprendre le 30 décembre et pourraient offrir au public une belle occasion de ressentir pleinement la réalité de la péninsule et l’enjeu de la paix sur le terrain. Et ce programme sera élargi conformément au nouveau dispositif sanitaire dit « retour progressif à la vie normale ».Pour rappel, les visites guidées en groupe à Panmunjom avaient été interrompues à la mi-décembre 2020 sur fond de crise du COVID-19. En avril dernier, elles ont rouvert au public de façon restreinte, avant d’être, à nouveau, suspendues trois mois après, suite au niveau maximal de distanciation sociale déclenché dans la région de Séoul.Par ailleurs, le NSC a discuté de la « Conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix à Séoul 2021 ». Celle-ci se tiendra les 7 et 8 décembre prochain dans la capitale sud-coréenne.Il s’agit du plus important rassemblement dans le cadre de cette mission qui est aussi le premier à monter en Asie. Le NSC s’attend ainsi à ce que le pays du Matin clair s’aligne plus activement sur cette initiative onusienne, notamment dans les domaines des technologies de pointe et de la médecine où il excelle.