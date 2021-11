Une ONG française sponsorise la construction d’un lycée en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Malgré la fermeture de ses frontières sur fond de COVID-19, la Corée du Nord a construit un lycée grâce à une aide de l’association non-lucrative française, Secours Populaire Français (SPF).D’après une information publiée aujourd’hui sur le site de « Korea Education Fund », plusieurs écoles ont été ouvertes cette année dans le pays communiste, y compris, « Le collège d’Unbong » situé dans le quartier de Pyongwon, dans la province de Pyongan du Sud.Selon le fonds nord-coréen, les travaux de ce nouvel établissement ont été lancés en avril 2020 grâce à la coopération de plusieurs associations nord-coréennes et étrangères, dont la SPF. Cependant, il n’a pas donné plus de précision sur les modalités de ce soutien.En effet, l’ONG française avait déjà fourni des matériaux pour la construction de deux lycées en 2013 et 2019. Elle avait également invité en France des enfants et des adolescents handicapées nord-coréens en 2015.Rappelons que la Korea Fund Education est une association civique, mise en place en janvier 2005 pour attirer des aides tant locales qu’étrangères. Non seulement les ONG en Chine mais aussi l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Russie y ont contribué le plus.