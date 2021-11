Photo : YONHAP News

Le Marathon international de Séoul se tiendra ce dimanche pour la première fois depuis deux ans. Toujours en raison du COVID-19, il est organisé à la fois en présentiel et à distance.Selon l’annonce faite aujourd’hui par la ville de Séoul, 38 athlètes nationaux et 300 citoyens sont attendus pour la course en présentiel. Ils ont tous achevé leur schéma vaccinal et doivent se soumettre à un test PCR, 48 heures avant le début de la course.Quant au marathon en mode connecté, il aura lieu demain et dimanche. Environ 7 000 participants sont attendus. Ils courront librement une distance de plus de 5 km avant de mesurer leur performance sur une application GPS.