Lee In-young : Séoul et Washington avancent dans leur discussion sur la fin officielle de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a estimé que la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient enregistré une avancée significative dans leur concertation sur la déclaration de la fin officielle de la guerre de Corée.Lee In-young a tenu ces propos lors d’une remise de certificats organisée hier à l’Institut nationale pour l’éducation sur la réunification. Selon lui, un tel progrès dans les débats permettrait d’entrevoir un climat de paix entre les deux Corées et d’appuyer l’initiative de dénucléariser le pays communiste.Pour rappel, Séoul et Washington sont dans la dernière phase de leur concertation afin de finaliser le texte de déclaration visant à clore officiellement le conflit fratricide de 1950-1953. Les deux parties discuteraient des dernières modalités, telles que la manière et le moment adéquats, pour enfin proposer ce texte au régime nord-coréen.Par ailleurs, Lee In-young a précisé que les deux pays alliés se penchaient aussi sur les mesures d’aide humanitaire à la Corée du Nord dans les domaines sanitaire, médical, hygiénique et d’approvisionnement en eau potable. Selon lui, une telle initiative pourrait être reçue comme un message positif par Pyongyang.Enfin, le ministre n’a pas manqué de souligner que la péninsule coréenne se trouve dans un tournant capital : entrer dans un cycle de paix durable, ou continuer à s’enliser à long terme. Il s’est ainsi engagé à redoubler d’efforts jusqu’à la fin de son mandat afin de faire avancer le processus de paix dans cette partie du monde.