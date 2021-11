COVID-19 : 617 patients dans un état grave, un nouveau record

Photo : KBS News

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients atteints de formes graves du COVID-19 a progressé de cinq pour atteindre 617, en battant ainsi son record pour la troisième journée consécutive depuis le début de la pandémie.39 nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le total des victimes à 3 440. Quant aux nouvelles contaminations, 3 901 cas ont été signalés, dont 80 % dans la région de Séoul.Par conséquent, la pénurie de lits dans les établissements médicaux commence à se faire ressentir. Dans la région métropolitaine, 1 310 personnes à hospitaliser sont en attente. Le taux d’occupation de lits a déjà dépassé les 72 % au niveau national et 84 % à Séoul et dans sa couronne.Dans ce contexte critique, le gouvernement a appelé les personnes âgées à se dépêcher afin de recevoir une troisième injection. D’autant plus que 84 % des malades dans un état critique sont âgés de 60 ans ou plus. A noter que 85 % d’entre eux ont attrapé le virus après la vaccination.Pour accélérer cette campagne, l’exécutif déploiera 60 effectifs médicaux de l’armée dans les EHPAD et 50 médecins publics dans les CHU de la région de Séoul.Enfin, l’administration annoncera, lundi, des mesures destinées à faire face à cette situation.