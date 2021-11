Le gouvernement met en place un système d’alerte précoce sur 4 000 produits importés

Photo : YONHAP News

Sur fond de pénurie de solution aqueuse d’urée, le gouvernement met en place dès cette semaine un système d’alerte précoce pour assurer un approvisionnement stable d’environ 4 000 articles importés.Dans cette optique, l’exécutif a mis sur pied une task force interministérielle dirigée par le 1er vice-ministre des Finances Lee Eok-won, lors de sa première réunion tenue aujourd’hui.Ainsi, quelques 4 000 produits importés, dont la Corée du Sud est hautement dépendante seront soumis à ce système de suivi et 100 à 200 d’entre eux seront désignés comme « articles clés pour la sécurité économique ». Pour ces derniers, l’administration envisage d’élaborer des plans de diversification des pays importateurs et de promouvoir des industries locales concernées.Dans ce cadre, les missions diplomatiques dans les pays exportateurs de ces biens doivent désormais informer les pays d’affectation, de leur changement de politique industrielle et de l’évolution dans ce domaine.En parallèle, l’exécutif passe actuellement en revue l’approvisionnement des principaux céréales et en engrais pour les soumettre également à un dispositif d’alerte.