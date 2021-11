Photo : KBS News

Aucun changement significatif pour cette journée de vendredi. Le temps était principalement ensoleillé comme la veille. A noter néanmoins quelques flocons de neige sur la capitale sud-coréenne ce matin. Côté température, le mercure a indiqué, dans la matinée, -2°C à Séoul et à Suwon, 0°C pour Daegu et Jeonju et 8°C à Jeju.De légères masses nuageuses ont fait leur apparition sur la moitié nord, ne gâchant en rien cette très agréable fin de semaine.Les prévisions météorologique de ce samedi annoncent un soleil radieux sur l'ensemble du pays du Matin clair. Quelques perturbations sont attendues pour la journée de dimanche et le marathon international de Séoul.