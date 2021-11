COVID-19 : restrictions des arrivées des pays d'Afrique où le variant Omicron a été détecté

Photo : YONHAP News

Depuis la découverte du nouveau variant Omicron qui se propage rapidement dans le monde, le gouvernement sud-coréen multiplie ses mesures de restriction. Il a décidé de restreindre pour l’heure l'entrée dans le pays des ressortissants étrangers venus de huit pays d'Afrique australe dont l'Afrique du Sud, le Botswana et le Zimbabwe. Les passagers qui ont transité dans des pays tiers, seront également concernés. La liste des pays qui seront concernés sera élargie au fil des jours. Quant aux voyageurs sud-coréens qui rentrent de ces pays africains, ils seront placés, vaccinés ou non, en isolement pendant dix jours dans des établissements désignés à cet effet.D'après un infectiologue au CHU de l'université Korea, les deux ou trois semaines à venir sont cruciales pour savoir si ce nouveau variant se déferlera ou non sur la planète.Les autorités sanitaires se sont mises à développer un outil de dépistage d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) adapté à l'Omicron. Ce qui permettra de réduire la durée de dépistage d'entre trois à cinq jours à un seul jour. Les kits de dépistage existants ne sont d'ailleurs capables de détecter que quatre variants dont le Delta.Le variant Omicron est d'autant plus préoccupant qu'il pourrait échapper aux vaccins, à cause des mutations plus nombreuses au niveau de sa structure de la protéine spike. Il faudrait deux semaines pour avoir des résultats sur l'effet des sérums existants contre cette nouvelle souche.La plupart des spécialistes restent pour le moins optimistes. Selon eux, les traitements à administrer par voie orale, empêchant la reproduction du virus, seront efficaces contre ce nouveau variant.L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas tardé à communiquer sur la situation. Hier, heure locale, et relayé par l’agence de presse Reuters, l’OMS a annoncé que plusieurs jours, voire semaines seront encore nécessaires pour identifier avec précision la virulence de l’Omicron. Avant d’ajouter qu’il serait trop tôt pour affirmer que les symptômes survenus en cas de contamination au nouveau variant seraient différents des autres variants.