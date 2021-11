BTS donne son premier concert en public à Los Angeles

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a livré son premier concert en présence de spectateurs depuis deux ans samedi dernier, heure locale, à Los Angeles, aux Etats-Unis. C’était le premier spectacle de « Permission To Dance On Stage » prévu pendant quatre jours. Les 50 000 places de chaque séance ont été épuisées en un claquement de doigt.SoFi Stadium qui a accueilli l'événement a connu une grande affluence depuis la veille à tel point que les fans devaient patienter des heures pour acheter des goodies. Le stade n’a enfin ouvert ses portes qu’en fin d’après-midi. La vérification des affaires personnelles a débuté. Sécurité oblige, seul un sac transparent était autorisé.Le concert a commencé à 19h50, 20 minutes plus tard que prévu. Le septuor dirigé par RM a mis le feu à la scène en interprétant ses titres à succès tels que « Fire » et « DNA » sous l’acclamation de la foule. Certains fans privés de billets sont restés à l’extérieur du stade pour profiter des musiques qui en émanaient.Le label discographique du boys band Big Hit Music a diffusé la vidéo des prestations en temps réel sur l’écran géant de YouTube Theater situé à proximité et abritant 6 400 places. Le dernier concert prévu le 2 décembre prochain sera retransmis en direct en ligne.