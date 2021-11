Pyongyang alerte ses citoyens contre le variant Omicron

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation mondiale du variant Omicron, la Corée du Nord relève d’un cran ses mesures sanitaires contre le COVID-19.L'Agence de presse officielle du pays communiste (KCNA) a appelé aujourd'hui la population à une plus grande vigilance, en l'avertissant de la découverte du nouveau variant, dont la transmissibilité est supérieure de cinq fois au variant Delta.La KCNA a présenté une série de mesures contre l'épidémie qui mobilisent les dirigeants ainsi que les travailleurs du pays, tous dévoués à la mise en œuvre des réponses sanitaires de leur gouvernement.Le média nord-coréen a également souligné que des campagnes de sensibilisation idéologique et hygiénique étaient organisées pour inciter le peuple à respecter sans défaut les règles sanitaires. Et d'ajouter que des mesures sont élaborées pour identifier et traiter les citoyens souffrant de comorbidités dont les maladies respiratoires.De son côté, le Rodong Sinmun, l'organe de presse du Parti des travailleurs, a publié un article intitulé « Restons vigilants », pour mettre en garde la population contre l'éventuel manque de respect des gestes barrières.A chaque découverte d'un nouveau variant, l'Etat ermite a resserré l'étau pour exhorter ses citoyens aux pratiques sanitaires renforcées.