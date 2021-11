COVID-19 : le gouvernement va plancher sur l’élargissement du passe sanitaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République tiendra une réunion spéciale sur la prévention contre le COVID-19 cet après-midi à la Maison bleue. Objectif : faire le bilan de ces quatre dernières semaines suite à l’application du plan du retour progressif à la vie normale. Ça sera la première fois en quatre mois que Moon Jae-in préside un tel rassemblement. Le Premier ministre Kim Boo-kyum, le ministre des Finances Hong Nam-ki et le ministre de la Santé Kwon Deok-chul y prendront part, entre autres.Les résultats de cette réunion attirent une attention d’autant plus particulière que la Corée du Sud connaît une recrudescence du virus depuis le début de ce nouveau dispositif et doit maintenant faire face au nouveau variant Omicron.Toutefois, le gouvernement n’envisage pas un « plan d’urgence » consistant à suspendre la stratégie « vivre avec le COVID-19 ». Il préfère plutôt étendre le périmètre d'utilisation du passe sanitaire. Dans ce cadre, il pourrait y introduire une durée de validité de six mois afin d’inciter à l’injection d’une dose de rappel. La promotion du soin à domicile devrait également être à l’ordre du jour.L’exécutif devait publier des mesures sanitaires renforcées vendredi dernier. En effet, réuni la veille, le comité dédié n’a pas trouvé de terrain d’entente du fait de l’opposition des petits commerçants et autoentrepreneurs sur l’élargissement de l’application du passe sanitaire.Le pays du Matin clair a enregistré 3 309 nouvelles infections ces dernières 24 heures. C'est la première fois que le chiffre dépasse la barre de 3 000 au lendemain d'un dimanche. Le nombre de décès a augmenté de 32 pour cumuler à 3 580. En ce moment, 629 patients sont en état critique, soit 18 de moins que la veille. Quant au taux de vaccination, il s'établit à 91,3 % pour les majeurs et à 79,7 % pour toute la population.