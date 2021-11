Les exportations des produits agricoles et halieutiques dépassent les 10 millions de dollars

Photo : YONHAP News

Les exportations des produits agricoles et de la pêche de la Corée du Sud ont franchi cette année la barre des 10 milliards de dollars, pour la première fois depuis 1971, année de l'introduction de ces statistiques.A en croire le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales et celui des Affaires maritimes, les ventes de ces produits à l’étranger, au 25 novembre dernier, ont enregistré 10,13 milliards de dollars. Il s'agit d'une évolution de 16,1 % en glissement annuel, une hausse jamais enregistrée depuis 2011.Le produit le plus convoité est « kim », des feuilles d’algue séchées, dont 113 pays en ont acheté pour une valeur de 600 millions de dollars, environ 530 millions d’euros. Le ginseng et le kimchi, un mets traditionnel coréen composé de chou fermenté et épicé, ont eux aussi un grand succès auprès des consommateurs étrangers, intéressés de plus en plus par les aliments sains. Les expéditions de ces produits devront battre des records cette année aux Etats-Unis, au Japon et dans les pays de l'Asie du Sud.