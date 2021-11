A 100 jours de la présidentielle 2022, rien n’est encore joué

Photo : YONHAP News

Il reste désormais 100 jours avant l’élection présidentielle de 2022. Lee Jae-myung, Yoon Seok-youl, Sim Sang-jeung et Ahn Cheol-soo sont les principaux candidats en lice, mais pour le moment tout peut encore arriver.Le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, Lee Jae-myung mise sur la carte de la réforme de sa formation alors qu’il doit convaincre les partisans de son ancien rival à la primaire, Lee Nak-yon. Il manifeste sa ferme intention de prendre les rênes du parti pour la campagne électorale plutôt que de suivre l’opinion de ce dernier.Dans le cadre de son 3e déplacement en province, l’ex-gouverneur de Gyeonggi a assisté hier à l’inauguration du comité de campagne de Gwangju. Parmi les neuf co-présidents, huit ont entre 20 et 39 ans, dont un lycéen en terminale qui a obtenu son premier droit de vote cette année, et un réalisateur de film en situation de handicap visuel.Dans le camp d’en face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le candidat Yoon Seok-youl a finalement lancé sa campagne électorale sans Kim Chong-in, l’ancien président du comité d’urgence du premier parti de l’opposition. Son comité de campagne démarre aujourd’hui ses activités après sa première réunion officielle. L’ancien procureur général partira en tournée dans les provinces de Chungcheong pendant trois jours. Il tentera de séduire les électeurs déçus par le président Moon Jae-in et de réaliser l’alternance politique.L’opinion publique reste encore brouillée. Selon un sondage récent de la KBS, les citoyens sont particulièrement hostiles aux candidats. 23 % des interrogés n’ont pas encore décidé pour qui ils allaient voter. Le bras de fer entre le Minjoo et le PPP s’annonce houleux d’autant plus que leurs candidats sont tous soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de corruption. Par ailleurs, l’éventuelle collaboration entre la candidate du parti de la Justice Sim Sang-jeung et du Parti du peuple Ahn Cheol-soo pourrait alimenter davantage cette incertitude.