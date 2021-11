Samsung remanie son système de gestion du personnel

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics va procéder la semaine prochaine à son nouveau système de gestion du personnel et à la mutation régulière de ses cadres.Le système de promotion deviendra plus flexible. Tout d’abord, les employés n’auront plus à occuper un poste pendant une durée fixée pour obtenir un prochain avancement. Quant à l’évaluation du rendement et des compétences, elle sera davantage réalisée de façon absolue et les collègues devront désormais se jauger les uns les autres. Enfin, les « Samsung men » auront plus d’occasion pour changer de poste.Cependant, ces nouveaux dispositifs ont été reprochés par quatre syndicats du géant sud-coréen de l’électronique. En effet, ils les qualifient d’inéquitables, rendant la concurrence plus féroce.Le remaniement du personnel des filiales du groupe Samsung est prévu en début de décembre. Lee Jae-yong, de facto patron de l’« empire Samsung » a effectué récemment une visite aux Etats-Unis pour la première fois depuis cinq ans. Il s’est entretenu avec la direction des entreprises telles que Moderna, Verizon Communications et Google sur les secteurs prometteurs, notamment la biotechnologie et la 5G. Ce voyage d’affaires ne devrait pas être sans impact sur le changement de gestion des ressources humaines.