Les « unités de dronebot » font la démonstration de leur capacité de combat

Photo : YONHAP News

L'armée sud-coréenne utilise de plus en plus de drones, des engins volants sans pilote, dans le but de minimiser les dégâts humains et de renforcer sa capacité de combat.La 3e édition de la Compétition des dronebot de combat a eu lieu vendredi et samedi derniers dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale. Les drones militaires ont formé les rangs dans le ciel. Ceux équipés de fusil ont neutralisé le site de combat, ce qui a permis l'intervention des soldats sur place. Le largage des ravitaillements par les drones de transport et l'élimination des substances toxiques par ceux de dépollution font partie des opérations accomplies par les « unités de combat dronebot », créées en 2018.A côté de ces simulations de combat, se déroulaient également des matchs de football avec ces engins volants. Un drone entrant dans les cages signifie un but, calquant les règles footballistiques. Ils sont conçus pour évaluer la capacité à les manipuler avec précision.Pour les visiteurs, cet événement a offert une opportunité de découvrir ces appareils de reconnaissance ou autres drones militaires, et des véhicules blindés à roues, un engin stratégique du système de combat intelligent.Selon le directeur de l'organisation de la compétition Kim Jae-il, l'évolution technologique des engins téléguidés est telle que l'armée de terre du pays du Matin clair peut se consacrer au développement des dispositifs de combat munis de drones. Ce système de combat sera déployé à toutes les unités de l'armée d'ici 2030.