KakaoTalk a publié 300 000 émojis en 10 ans

L’application de messagerie instantanée la plus populaire de Corée du Sud, KakaoTalk a proposé près de 300 000 émoticônes ces dix dernières années. Il s’agit de pictogrammes de différents personnages permettant de décrire plus intuitivement l’état d’émotion des utilisateurs.Depuis le lancement de ce service en novembre 2011, ces représentations graphiques ont été envoyées 220 milliards de fois. Grâce à leurs ventes, le géant de la tech sud-coréenne a touché une recette de 700 milliards de wons, soit environ 520 millions d’euros. 1 392 émojis ont généré un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de wons ou 74 000 euros, et 92 ont ramené plus d’un milliard de wons.Les designers des émoticônes étaient principalement des jeunes. Près de la moitié sont âgés de 20 à 29 ans et 35 % sont des trentenaires. Les créateurs de plus de 40 ans occupent 12 %. Le plus jeune a 12 ans et le doyen, lui, 81 ans.Selon KakaoTalk, environ 10 000 personnes travaillent dans ce secteur.