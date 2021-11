COVID-19 : ajournement du passage à la prochaine étape du plan « Vivre avec le COVID-19 »

Photo : KBS News

Le gouvernement a reporté la transition de la deuxième phase du plan du retour progressif à la vie normale. A la place, des mesures de prévention spéciales seront mises en œuvre au cours des quatre prochaines semaines. Moon Jae-in a annoncé cette nouvelle stratégie, cet après-midi à la Maison bleue, en réponse au COVID-19.Selon le président de la République, cette décision a été prise, compte tenu de la flambée de nouveaux cas, de patients en état critique et de décès, ainsi que de la pénurie de lits d’hôpitaux.A l’origine, l’exécutif devait évaluer l’état des lieux de ce mois-ci pour envisager l’assouplissement des règles de distanciation sociale. Mais il a fini par se tenir plus prudent face à la recrudescence du virus. Néanmoins, il ne reviendra pas pour autant sur la stratégie « vivre avec le COVID-19 ». Les restrictions sur les horaires d’ouverture des établissements et les rassemblements privés ne seront pas davantage renforcées.Toujours d’après le locataire de la Cheongwadae, la clé des nouveaux dispositifs est l’injection d’une nouvelle dose. Et il faudrait désormais considérer « la vaccination complète » après la dose de rappel et non deux doses, comme c’est le cas actuellement. Moon a souligné, dans ce cadre, l’importance de l’accélération de la campagne vaccinale auprès des adolescents, et a demandé aux autorités sanitaires d’examiner l’inoculation chez les enfants de 5 à 11 ans.Le dirigeant sud-coréen a également préconisé de faire avancer d’ici la fin de l’année la date de l’introduction du traitement antiviral oral prévu en février prochain. Concernant le nouveau variant Omicron qui se répand rapidement dans le monde entier, Moon a appelé à prendre des mesures de traçage plus minutieux afin de bloquer son afflux dans le pays.Voici quelques détails de la réunion d’aujourd’hui. Tout d'abord, comme prévu, le passe sanitaire aura une durée de validité de six mois. Pour maintenir ses effets, il faut recevoir une dose supplémentaire. Les citoyens de 18 à 49 ans sont incités à s'en faire inoculer cinq mois après la deuxième injection. La campagne de rappel chez les personnes âgées de 60 ans et plus sera accélérée pour en administrer à la plus grande majorité avant la fin de cette année.Ensuite, les citoyens testés positifs seront dorénavant soignés à domicile par principe, à l'exception des cas où l'hospitalisation est inéluctable ou pour ceux logés dans un état sanitaire inadéquat.Dans le milieu de l’enseignement, les écoles continueront à donner des cours en présentiel même lors de la mise en œuvre d’un plan d’urgence. Et elles se permettront de réguler le taux de concentration des élèves en fonction des circonstances de prévention du quartier. En parallèle, le ministère de l'Education prévoit de diversifier le mode de vaccination des adolescents, y compris la visite aux instituts scolaires.