Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung et Yoon Seok-youl, au coude-à-coude dans les intentions de vote

A moins de 100 jours désormais de la présidentielle, l’écart entre les deux grands favoris ne cesse de se réduire. C’est ce que révèle un sondage que la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, a effectué du 26 au 28 novembre par appel téléphonique auprès de 1 000 habitants âgés de plus de 18 ans dans l’ensemble du pays.Selon cette enquête réalisée par Hankook Research pour le compte de la chaîne publique, Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, et son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yoon Seok-youl, recueilleraient chacun 35,5 % des intentions de vote. Viennent ensuite Sim Sang-jeung qui représente le Parti de la justice (4,4 %) et Ahn Cheol-soo, patron du Parti du peuple (3,5 %).Par rapport au précédent sondage publié il y a trois semaines, le candidat de la formation présidentielle a affiché une progression plus forte que celui de la première force d’opposition. Lee a glané de nombreux points auprès des quarantenaires alors que Yoon a joui d’une certaine popularité chez les plus de 60 ans.Notons que parmi ceux qui soutiennent les deux grands favoris, 70 % d’entre eux ont affirmé leur intention de ne pas changer de camp. Alors que plus de 50 % des sondés qui sont actuellement en faveur de Sim ou d’Ahn ont laissé planer le doute sur un possible retournement de veste.D'ailleurs, la part des interrogés ayant répondu pouvoir changer d’avis était particulièrement élevé chez les jeunes : 62 % chez les moins de 30 ans et près de 50 % chez les trentenaires.Concernant la capacité à présider le pays, l’ancien gouverneur de Gyeonggi a obtenu 52,4 % des avis favorables contre 41,7 % pour l’ex-procureur général. Ensuite, la part des sondés ayant partagé la nécessité d’une alternance politique a reculé par rapport au sondage précédent pour atteindre 51,4 %. A noter, 39,5 % souhaitent le maintien au pouvoir du Minjoo.Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points. Plus de détails sont disponibles sur le site Internet de la KBS.