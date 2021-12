COVID-19 : report du passage à la 2e étape vers un retour à la vie normale

Photo : YONHAP News

Face à l’inquiétant rebond épidémique, la Corée du Sud a finalement décidé de repousser le passage à la deuxième étape du retour à la vie normale. Une transition initialement prévue le 13 décembre.Lors d’une réunion présidée hier par Moon Jae-in, il a donc été décidé de maintenir encore pour quatre semaines les mesures sanitaires de la première phase mises en place le 1er novembre dernier.Nouvelles directives aussi pour le passe sanitaire, nécessaire pour accéder à certains lieux recevant du public, tels que les salles de sport, les noraebangs, le karaoké coréen, ou les bains publics. A l’heure actuelle, deux semaines à compter de sa deuxième dose de vaccin anti-COVID sont requises pour obtenir ce précieux sésame à durée indéterminée. Désormais, il sera valide pendant seulement six mois suivant la deuxième injection. Il pourra néanmoins être prolongé après l’inoculation d’une piqûre de rappel.Par conséquent, tous les adultes de 18 à 49 ans sont désormais éligibles, eux aussi, à l'administration d'une troisième dose dès cinq mois après la deuxième. Les seniors doivent absolument faire leur troisième injection pour fréquenter les établissements qui leur sont réservés.Lors de cette conférence, le président de la République a souligné l’importance de réaliser un rappel afin d’achever leur schéma vaccinal. Il souhaite que chaque citoyen intègre pleinement cette nouvelle stratégie. Autres mesures prises hier. Il s’agit, cette fois, de redoubler d’efforts pour convaincre environ 1 500 000 adolescents retardataires de se faire vacciner. Afin d’y parvenir, le ministère de l’Education envisage d’organiser notamment la vaccination dans les écoles à la fin de leur examen de fin de semestre à la mi-décembre. Les autorités de santé réfléchissent également à vacciner les enfants de 5 à 11 ans.Les rencontres en présentiel entre les résidents d’EHPAD et leurs proches seront toujours interdites. Même chose pour les employés non vaccinés de ces établissements.