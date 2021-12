Washington : déploiement permanent de ses unités d'hélicoptères d'attaque Apache et d'artillerie sur le sol sud-coréen

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain vient de décider de stationner de manière permanente les sièges d'une unité d'hélicoptères d'attaque Apache et d'une division d'artillerie en Corée du Sud. Il a également confirmé sa position de ne pas réduire le nombre de ses soldats présents dans le pays du Matin clair. Cette annonce a été faite hier par le département de la Défense des Etats-Unis. Il s’agit de sa première évaluation des forces américaines déployées à l’étranger depuis l’arrivée au pouvoir de Joe Biden.D’après Mara Karlin, secrétaire adjointe au département de la Défense des Etats-Unis, le stationnement actuel des GI’s sur le sol sud-coréen est jugé très solide et efficace. D’où son choix de conserver ce dispositif. Ensuite, elle a fait part de ses profondes inquiétudes vis-à-vis de la menace nord-coréenne. Le résultat de l’évaluation de la stratégie de défense américaine est censé être publié l’année prochaine.En revanche, Washington envisage un redéploiement des forces américaines dans certaines régions en vue de renforcer sa mise en garde contre Pékin. Dans ce cadre, des infrastructures sécuritaires pourraient être renforcées à Guam et en Australie au cours des deux, trois prochaines années et le déploiement rotatif des forces aériennes pourrait être introduit en Australie.